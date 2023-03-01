ÇBK, Avrupa’da gruptaki son maçını kazandı

FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 14. haftasında Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Kangoeroes Mechelen’i 69-62 yendi.

Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan maça her iki takım da dengede başlarken, ilk periyot 18-18 berabere bitti. Maçın ikinci periyodunda oyuna ağırlığını koyan Mersin ekibi, devreye 39-31 önde girdi. Maçın 3. periyodunda oyundaki hakimiyetini iyice ele alan ÇBK, bu periyotu da 56-45 önde tamamladı. Maçın son periyodunda karşılıklı sayılar olurken, ev sahibi ekip maçı 69-62 kazandı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Vladimir Jevtovic xx, Stylianons Simeonidis xx, Alakbar Hasanov xx

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Laura Comelius xx 12, Sinem Ataş xx 8, Elizabeth Williams xxx 14, Chelsea Gray x 8, Tiffany Hayes xxxx 19, Aleksandra Crvendakic xx 8

Kangoeroes Mechelen: Lisa Berkani xxx 20, Eva Van Gils x 3, Ziomara Mbrrison xx 12, Laure Resimont x 6, Amalia Rembiszewska x 9, Morgan Bertsch xx 12

1. periyot: 18-18

Devre: 39-31 (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

3. periyot: 56-45 (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)