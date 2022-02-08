Çaykur Rizespor’dan saldırıya uğrayan futbolcu için geçmiş olsun mesajı

Çaykur Rizespor Kulübü, Esenler Erokspor’da kiralık olarak forma giyen futbolcusu Aziz Aksoy’un silahlı saldırıya uğraması sonucu geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor’da kiralık olarak forma giyen futbolcusu Aziz Aksoy ve ailesinin silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. Mavi-yeşilli takımdan konuyla ilgili yapılan açıklamada Aksoy ve ailesine geçmiş olsun mesajı yayımlandı. Rizespor’un resmi sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Esenler Erokspor’da kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Aziz Aksoy ve ailesine silahlı bir saldırı düzenlenmiştir. Aziz Aksoy’un yara almadan kurtulduğu saldırıda futbolcumuzun anne ve babası ile kardeşi yaralanmıştır. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."