Çaykur Rizespor’dan galibiyet pozu

Göztepe karşısında 3-1’lik skorla galip gelen Çaykur Rizespor’un, galibiyet pozuna bu kez kulüp başkanı Tahir Kıran da katıldı.

Süper Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Göztepe’yi Pohjanpalo’nun 39. dakikada gelen kafa vuruşu ve 79. dakikada kullandığı penaltı atışıyla atığı 2, 90+4’te Eric Sabo’nun kaydettiği tek gol ile 3-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Kulüp Başkanı Tahir Kıran’ın yanı sıra yöneticilerin, teknik ekibin ve futbolcuların içerisinde yer aldığı galibiyet fotoğrafı çekildi. Fotoğraf Çaykur Rizespor’un sosyal medya hesaplarından ‘Atmacadur 3 vurur 1 süzülur vay vay’ ifadeleriyle paylaşıldı.