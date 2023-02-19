Çaykur Rizespor’dan Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı

Çaykur Rizespor Kulübü, vefat eden Türk futbolunun önemli isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Türk futbolunun ve Trabzonspor’un unutulmaz ismi Ahmet Suat Özyazıcı’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ahmet Suat Özyazıcı’ya Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, yakınları ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz” denildi.