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Çaykur Rizespor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

TFF 1. Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, günü tek antrenmanla tamamladı.

Spor 31.07.2022, 13:53
Çaykur Rizespor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

TFF 1. Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, günü tek antrenmanla tamamladı.

Günü tek antrenmanla tamamlayan Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Dün Giresunspor ile yapılan hazırlık maçında ilk 11’de şans bulamayan futbolcuların aralarında gerçekleştirdiği pas çalışması ile devam ederek çift kale maç ile son buldu.

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