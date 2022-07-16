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Çaykur Rizespor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.

Spor 16.07.2022, 19:07
Çaykur Rizespor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.

TFF 1. Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonun hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 orta oyunu ile devam eden idman pas çalışması ile son buldu. Günün ikinci antrenmanında yeşil-mavililer ısınma hareketleri ile başladı. Taktik çalışması yaparak günü tamamladı.

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