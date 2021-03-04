Çaykur Rizespor’da Sumudica dönemi de sona erdi

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

Sezona Stjepan Tomas yönetiminde başlayan ve 18. haftadaki 4-1’lik Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından yolları ayıran Çaykur Rizespor, ardından göreve gelen Marius Sumudica ile de vedalaştı. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sumudica’ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Sumudica’nın Mehmet Cengiz Tesisleri’nden göz yaşlarıyla ayrıldığı öğrenildi.