banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Instagram'da ''uzun hikaye'' dönemi
Instagram'da ''uzun hikaye'' dönemi
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Rize ve Artvin'de yoğun yağış bekleniyor
Rize ve Artvin'de yoğun yağış bekleniyor

Çaykur Rizespor’da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

Spor 20.10.2021, 13:57
Çaykur Rizespor’da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

Ligin ilk 9 haftasında sadece 1 puan toplayarak Süper Lig’e tarihinin en kötü başlangıcını yapan Çaykur Rizespor, 10. haftada sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. 3 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-mavili ekip Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun yönetiminde gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından çift kale maç yapan takımın antrenmanı böylelikle son buldu.

Sakatlığı devam eden Ronaldo Mendes ve Gökhan Gönül, Fernando Boldrin, Alper Potuk, Güneç Usta takımdan ayrı çalıştı. Ülkesi Finlandiya’nın milli takımı ile çıktığı maçta gözüne darbe alarak sakatlanarak Giresunspor maçında kadro bulamayan Joel Pohjanpalo ise takımla antrenmana çıktı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2