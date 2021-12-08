Çaykur Rizespor’da Göztepe hazırlıkları sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına sürdürdü.

Aldığı kötü sonuçlarla ligin son sırasında yer alan Çaykur Rizespor, Göztepe 16. haftada Göztepe’yi ağırlıyacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde sürdüren yeşil-mavili ekip, sabah idmanını ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışması ile tamamladı. Akşam antrenmanına ise ısınma hareketleri ile başlayan Çaykur Rizespor, taktik çalışmasının ardından kendi aralarında gerçekleştirdiği çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.