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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bankada, yastık altında dövizi olanlara çağrı yapmak istiyorum. Döviz kurundaki dalgalanma geçici olacaktır. Üretim modelinin fırsatlarına yatırım yapmalılar."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, arpa, buğday, mercimek üreticilerimiz büyük zarara uğradı. Çiftçilerimize 2,6 milyar lira kuraklık desteğini Aralık ayında hesaplarına yatıracağız.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Düşük faiz ve dengeli kur ile ülkemizi adım adım daha ileriye taşıyacağız. Daha önce de söylediğim gibi biz ekonomide ne yaptığımızı biliyoruz. Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyoruz.”
Çaykur Rizespor’da Göztepe hazırlıkları sürdürüyor
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına sürdürdü.
Spor 08.12.2021, 18:47
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına sürdürdü.
Aldığı kötü sonuçlarla ligin son sırasında yer alan Çaykur Rizespor, Göztepe 16. haftada Göztepe’yi ağırlıyacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde sürdüren yeşil-mavili ekip, sabah idmanını ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışması ile tamamladı. Akşam antrenmanına ise ısınma hareketleri ile başlayan Çaykur Rizespor, taktik çalışmasının ardından kendi aralarında gerçekleştirdiği çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.