Çaykur Rizespor’da Bülent Korkmaz dönemi

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor’da Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir’e karşı alınan 2-0’lık mağlubiyetin ardından istifa eden Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun yerine Bülent Korkmaz getirildi. Rizespor’un İstanbul’daki ofisinde, kulüp basın sözcüsü Selim Selimoğlu’nun katıldığı imza töreninde Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.