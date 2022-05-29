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Çaykur Rizespor’da 4 oyuncu gitti, 8 oyuncu gidici

Çaykur Rizespor’da sezonun bitmesiyle 4 oyuncunun sözleşmesi sona ererken 8 oyuncusu ise takımdan ayrılabilir.

Spor 29.05.2022, 10:35
Çaykur Rizespor’da 4 oyuncu gitti, 8 oyuncu gidici

Çaykur Rizespor’da sezonun bitmesiyle 4 oyuncunun sözleşmesi sona ererken 8 oyuncusu ise takımdan ayrılabilir.

Spor Toto Süper Lig’de 2021-2022 sezonunda küme düşme potasından hiç çıkamadan küme düşen Çaykur Rizespor, sezonun sona ermesiyle tecrübeli oyuncularından Fernando Boldrin, Fabricio Baiano, Sebastian Holmen ve Yusuf Sarı ile yollarını ayırdı. Çaykur Rizespor’a kiralık olarak gelen Carlos Ponck, Cemali Sertel, Gedson Fernandes, Tyler Boyd ve Joel Pohjanpalo takımlarına dönerken Erik Sabo, Aminu Umar ve Papiss Cisse’nin de bu yıl sözleşmeleri sona erdi.

4 oyuncusu ile yollarını ayıran ve sözleşmesi biten 8 oyuncunun da ayrılığı söz konusu olursa Çaykur Rizespor’un geriye 15 oyuncusu kalacak.

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