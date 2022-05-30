Çaykur Rizespor’da 3 ayrılık

Çaykur Rizespor, kadrosuna kiralık olarak kattığı Gedson Fernandes, Joel Pohjanpalo ve Tyler Boyd’un kiralık süresinin dolduğunu duyurdu.

Süper Toto Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2021-2022 sezonunun sona ermesinin ardından 2 Şubat 2022 tarihinde Benfica’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, 20 Ağustos 2021’de Beşiktaş’tan kiralık olarak gelen Tyler Boyd ve Bayer Leverkusen’den 5 Eylül 2021 tarihinde kiralık olarak renkelerine bağladığı takımın golcü ismi Joel Pohjanpalo’nun kiralama sürelerinin dolduğunu açıkladı.