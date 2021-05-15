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Çaykur Rizespor yönetiminden Filistin’e destek mesajı

Çaykur Rizespor yönetimi, Medipol Başakşehir maçında üzerine giydikleri tişörtler ile Filistin’e destek mesajı verdi.

Spor 15.05.2021, 18:15
Çaykur Rizespor yönetiminden Filistin’e destek mesajı

Çaykur Rizespor yönetimi, Medipol Başakşehir maçında üzerine giydikleri tişörtler ile Filistin’e destek mesajı verdi.

Süper Lig’in 42. haftasında Çaykur Rizespor evinde Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Karşılaşmayı izleyecek olan Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu üyeleri üzerinde Türkçesi ‘Özgür Filistin’ olan ‘Free Palastine’ yazılı ve Filistin bayrağı bulunan tişörtler giyerek İsrail zulmüne karşılık Filistin’e destek verdi.
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