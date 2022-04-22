Son Dakika
(Düzeltme) Bakan Varank: "Türkiye önümüzdeki dönemde Avrupa’nın elektrikli araç üretim üslerinden biri olacak”
Çaykur Rizespor Yönetimi, Fenerbahçe maçında stadı terk etti
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında evinde Fenerbahçe’yi ağırlayan Çaykur Rizespor Yönetimi, taraftarların istifa tezahüratları sonrasında maçın 78. dakikasında stadyumu terk etti.
Spor 22.04.2022, 22:31
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında evinde Fenerbahçe’yi ağırlayan Çaykur Rizespor Yönetimi, taraftarların istifa tezahüratları sonrasında maçın 78. dakikasında stadyumu terk etti.
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında evinde Fenerbahçe’yi ağırlayan Çaykur Rizespor, 78. dakikaya 6-0’lık skorla geride girerken, taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Tezahüratlardan sonra maç devam ederken Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran ve yöneticiler maçı bırakıp tribünden ayrıldı.