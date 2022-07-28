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Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.

Spor 28.07.2022, 20:02
Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.

Spor Toto 1. Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonun hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleştirilen teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden idman çift kale maç ile son buldu. Günün ikinci antrenmanında ise 5’e 2 orta oyunu ile başlayan yeşil-mavililer çift kale maç ile günü sonlandırdı.

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