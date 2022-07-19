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Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da devam eden Çaykur Rizespor günü tek antrenman ile tamamladı.
Spor 19.07.2022, 21:10
Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da devam eden Çaykur Rizespor günü tek antrenman ile tamamladı.
Spor Toto 1. Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonun hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa kamp merkezinde sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Taktik çalışması ile devam eden idman çift kale maç ile son buldu.