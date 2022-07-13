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Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.

Spor 13.07.2022, 20:20
Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.

TFF 1. Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonun hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa kamp merkezinde sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 orta oyunu ile devam eden idman pas çalışması ile son buldu. Günün ikinci antrenmanında yeşil-mavililer taktik çalışması ve çift kale maç ile günü tamamladı.

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