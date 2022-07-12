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Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da devam eden Çaykur Rizespor, kampın 2. etap çalışmalarını başladı.

Spor 12.07.2022, 20:47
Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da devam eden Çaykur Rizespor, kampın 2. etap çalışmalarını başladı.

Spor Toto 1. Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum kampının 2. etap hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde başladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen ısınma hareketleri ile başladı. 5’e2 orta oyunu ile devam eden antrenman düz koşu ile tamamlandı.

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