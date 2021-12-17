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Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 17. haftasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Spor 17.12.2021, 19:09
Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 17. haftasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig’in 17. haftasında pazar günü saat 13.30’da Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak olan Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çalıştı. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Taktik çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.
Selim ve Bolasie kart cezalısı
Öte yandan ligin 16. haftasında Göztepe ile oynadıkları maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Yannick Bolasie ile Selim Ay, Yeni Malatyaspor karşısında forma giymeyecek.