Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını başladı.

Çaykur Rizespor, ligin 36. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak maçın hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesisleri’nde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenmanlarına başladı. Düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5’e 2 orta oyunu ile devam ederek çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Fernando Boldrin ile Alper Potuk antrenmana katılmadı.