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Çaykur Rizespor, Yassine Meriah ile sezon sonuna kadar anlaştı
ÇAYKUR RİZESPOR, TUNUSLU DEFANS OYUNCUSU YASSİNE MERİAH İLE SEZON SONUNA KADAR ANLAŞMA SAĞLADI.
Spor 13.09.2020, 17:12
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Çaykur Rizespor, Tunuslu defans oyuncusu Yassine Meriah ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yunanistan’ın Olimpiakos takımından 27 yaşındaki Tunuslu defans oyuncusu Yassine Meriah ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Oyuncu için Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Kulüp Başkanı Hasan Kartal’ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.
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