banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye'ye Afgan göçü artacak mı?
Türkiye'ye Afgan göçü artacak mı?
İşte Afganistan’ın yeni merkez bankası başkanı: Hacı Muhammed İdris
İşte Afganistan’ın yeni merkez bankası başkanı: Hacı Muhammed İdris
Koca: Kırmızı il kalmadı
Koca: Kırmızı il kalmadı
Yabancıya satış yapan emlakçı artık dil bilmek zorunda!
Yabancıya satış yapan emlakçı artık dil bilmek zorunda!

Çaykur Rizespor, Yannick Bolasie transferini duyurdu

Çaykur Rizespor, Yannick Bolasie’i 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor 27.08.2021, 15:19
Çaykur Rizespor, Yannick Bolasie transferini duyurdu

Çaykur Rizespor, Yannick Bolasie’i 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Ç.Rizespor, kariyerinde Crystal Palace, Everton, Anderlecht, Sporting Lizbon, Middlesbrough gibi önemli takımlarda forma giyen 32 yaşındaki golcü oyuncu Yannick Bolasie’i renklerine bağladığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Middlesbrough’da çıktığı 15 maçta 3 gol, 3 asist üreten Bolasie, Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli formasını 44 kez giyerken, 9 gol kaydetti.

Yorumlar (0)
31°
açık