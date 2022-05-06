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Çaykur Rizespor ve Altay, Süper Lig'e veda etti!
Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, bitime 2 hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Bu sonucun ardından Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin ardından ligden düşen diğer takımlar Çaykur Rizespor ile Altay oldu.
Spor 06.05.2022, 22:01
Süper Lig 'in 36. haftasında oynanan Gaziantep FK - Kayserispor maçının ardından ligden düşen takımlar belli oldu. Gaziantep ekibinin sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılması ve puanını 43'e çıkarması sonrası Yeni Malatyaspor ve Göztepe 'nin ardından 17. sıradaki Altay ile 18. sıradaki Çaykur Rizespor 'un Süper Lig'e veda etmesi kesinleşti.