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Çaykur Rizespor - Trabzonspor maç sonucu: 3-2

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Karadeniz derbisi nefesleri kesti. Yoğun kar yağışı altında oynana Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçında gülen taraf ev sahibi oldu. Joel Pohjanpalo'nun penaltılardan yaptığı hat-trickle sahadan 3-2 galip ayrılan Atmacalar, Fırtına'nın 13 maçlık yenilmezlik serisine son verdi ve 4 maçlık 3 puan hasretine nokta koydu.

Spor 18.03.2022, 20:25 18.03.2022, 22:36
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maç sonucu: 3-2

Süper Lig'in 30. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

ÇAYKUR RİZESPOR 3 - 2 TRABZONSPOR

MAÇTAN DAKİKALAR

8' Hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında sol kanatta topu alan Cemali, koşu yapan Alper Potuk'u düşündü ancak Trabzonspor savunması araya girdi.

11' Trabzonspor, korneri paslı kullandıktan sonra Visca'nın ortasını savunma karşıladı. Araya giren Rizespor savunması, topu uzaklaştırdı.

16' Gelişen Trabzonspor atağında Visca ortasını yapmak isterken Cemali araya girdi.

18' Çaykur Rizespor’da Sabo’nun pasında topla buluşan Boyd’un sağ kanattan ceza sahasına sokulup vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce’de kaldı.

19' Trabzonspor, gole çok yaklaştı. Erce'nin uzun pasında Ponck'tan seken top sonrası kaleci Gökhan ile karşı karşıya kalan Visca, şutunu attı ancak tecrübeli kaleciyi geçemedi ve net pozisyondan yararlanamadı.

20' Rizespor'un 10 numarası Boldrin'in ceza sahası dışından attığı şutta top kaleci Erce'de kaldı.

22' Rakibinden kaptığı topla ceza sahası yayına doğru ilerleyen Boyd’un sol kanata pasında Alper, şutunu çekti, top üstten auta çıktı.

26' İsmail'in sol kanattan yaptığı ortaya arka direkte yükselen Dorukhan, kafayla topu indirdi. Müsait durumda son vuruşu yapamayan Djaniny, net bir fırsattan yararlanamadı.

29' Maçın hakemi Volkan Bayarslan, karşılaşmayı durdurarak kar yağışı nedeniyle kapanan çizgilerin yeniden belirgin hale getirilmesini istedi. 

30' Saha görevlilerinin çizgileri yeniden açmasıyla karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

38' Rizepor'da Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı. 

39' Trabzonspor atağında Djaniny'e faul yapan Ponck, sarı kart gördü.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

GOL | 48' Trabzonspor, golü buldu. Djaniny'nin pasında penaltı noktasında topla buluşan Abdülkadir Ömür, net bir vuruşla ağları sarstı ve takımını öne geçirdi. 0-1.

55' Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Kormaz, oyuna 2 değişiklikle müdahale etti. Cisse'nin yerine Pohjanpalo, Boldrin'in yerine Bolasie oyunda.

56' Ceza sahası içerisinde seken topa müdahale etmek isteyen Holmen, Nwakaeme'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi Volkan Bayarslan, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi ve Rizespor penaltı kazandı.

GOL | 59' Beyaz noktaya gelen Pohjanpalo'nun vuruşunda top ağlarla buluştu ve ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. 1-1.

63' Boyd'un ceza sahası içerisinde attığı şutta Denswil'den dönen top sonrası Rizesporlu futbolcular penaltı bekledi, Volkan Bayarslan oyunu devam ettirdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Bayarslan, Denswil'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 64' Pohjanpalo, penaltıda bir kez daha Erce'yi avladı ve takımını öne geçirdi. 2-1.

69' Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ile İsmail Köybaşı kenara geldi. Andreas Cornelius ile Yusuf Erdoğan oyunda.

GOL | 70' Cornelius'un kaldırdığı topa koşu yapan Visca, ceza sahasına girdi ve boş durumdaki Djaniny'yi gördü. Tecrübeli forvetin gelişine yaptığı vuruşta kaleci Gökhan'dan seken top ağlarla buluştu. 2-2.

75' Trabzonspor'un tecrübeli sağ beki Bruno Peres, Cemali'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve Beşiktaş derbisi öncesi cezalı duruma düştü.

78' Ev sahibinde Sabo'nun yerine Gökhan Gönül, konuk takımda ise Nwakaeme'nin yerine Bakasetas oyunda.

82' Gedson'un sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Ahmetcan'dan seken top Pohjanpalo'nun önünde kaldı. 27 yaşındaki golcünün sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top Erce'de kaldı.

85' Rizespor'da Boyd ve Alper kenarda. Yusuf Sarı ve Ronaldo Mendes oyuna girdi.

90+3' Gedson'un uzun pasında Trabzonspor savunmasının arkasına sarkan Joel Pohjanpalo, ceza sahası içerisinde Erce Kardeşler'in müdahalesiyle yerde kaldı ve Volkan Bayarslan, 3. kez Rizespor lehine penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonun ardından kaleci Erce, sarı kart gördü.

GOL | 90+5' Topun başına geçen Pohjanpalo, meşin yuvarlağı ve Erce'yi ayrı köşeye göndererek ağları sarstı. Hat-trick yapan golcü oyuncu, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti.

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İLK 11'LER!

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Cemali, Ponck, Holmen, Sabo, Phiri, Gedson, Boldrin, Boyd, Alper, Cisse.

TRABZONSPOR: Erce, Peres, Denswil, Ahmetcan, İsmail, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny

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