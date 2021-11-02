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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'ndan Remy hakkında acı itiraf

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Remy’nin sağlık problemlerini aşmaya çalışıyoruz. Sağlık ekibimiz de çok ciddi bir mesai harcıyor. Kendisi de çok istekli ama bu işleri çok kolay aşacağımızı düşünmüyorum, çünkü kronik rahatsızlıklar var" dedi.

Spor 02.11.2021, 16:26
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'ndan Remy hakkında acı itiraf

Çaykur Rizespor, 5 Kasım’da evinde konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Antrenman öncesi basın açıklaması yapan Hamzaoğlu, “Alanyaspor ve Bülent Hocayı tebrik ediyorum. Bülent Hoca geldikten sonra iyi bir çıkış yakaladılar. Artık her hafta işimiz kolay olmayacak, sezon sonuna kadar bıçak sırtında gideceğiz. Keşke her hafta kazanan takımın hocası olarak çıksam karşınıza ama o günler yakındır diye düşünüyorum. Başakşehir maçında görüntümüz hiç iyi değildi, yani bugüne kadar istediklerimizi sahada uyguladık, pozisyon bulduk ama genele baktığımızda iyi bir görüntümüz yoktu. Sonra Galatasaray maçı, çok iyi bir oyun, penaltı kaçtı, pozisyonlar kaçtı ve son dakikada yediğimiz bir golle mağlup olduk. Bu maçların içinde bir Giresun maçı var bana göre oynadığımız, orada da 10 kişi kaldık. Kalmasak farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Sonra döndük ve Kasımpaşa maçı zor da olsa kazanmasını bildik. Yine Trabzonspor maçı, yine iyi bir oyun ama sonuç alamadık. Aldığımız bu sonuçlar iyi değil fakat oyuna baktığımızda,  oyuncularımızın, istek ve arzularına baktığımızda doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. İnşallah bunları sonuca yansıtacağımız günler gelecek” şeklinde konuştu.

‘REMY’NİN SAĞLIK PROBLEMLERİNİ ÇOK KOLAY AŞACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM’
3 maçı arka arkaya kazanan takımın 9 puanla çok farklı bir noktaya gelebileceğini ifade eden Hamzaoğlu, “Bizi ümitlendiren şey takımımızın ortaya koyduğu mücadele, oyun ve her gün daha da iyiye gitmesidir. Sonunda da başaracağız, buna olan inancımız azalmadı. Bu maç da her şeyin olabileceği bir maç, rakibimizde eksiklikler var ama bu eksiklikleri düşünerek kadrolar oluşturuluyor. O eksikliklerin yerini birileri dolduracak, Alanyaspor 7 kişiyle karşımıza çıkmayacak. O yüzden biz en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız, o eksiklikler bizi asla rehavete götürmemelidir. Bizde de ufak tefek sıkıntılar var, Mendes’in sakatlığı var, Remy’i bugün de dinlendireceğiz, yarın durumuna bakacağız. Alper’in yine bir sıkıntısı var, onu da yarın değerlendireceğiz. Onun dışında hazırlıklarımız sürüyor, inşallah bu hafta iyi bir başlangıç olur. Remy’nin yetenekleri tartışılmaz ama oyuncu sağlıklı olduğunda bize faydalı olabilir. Remy’nin bu sağlık problemlerini aşmaya çalışıyoruz. Sağlık ekibimiz de çok ciddi bir mesai harcıyor. Kendisi de çok istekli ama bu işleri çok kolay aşacağımızı düşünmüyorum, çünkü kronik rahatsızlıklar var. Faydalandığımız kadar faydalanmaya çalışıyorum ama çok verim aldığımız söylenemez. Bütün oyuncularımız performanslarını artıracaklar çünkü iyi çalışıyorlar. Şimdilik memnunuz, bir şikayetimiz yok” diye konuştu.

‘TAKIMIN ORTAYA KOYACAĞI OYUNA GÜVENİYORUM’
Daha önlerinde 8 maçın olduğunu belirten Hamzaoğlu, “Mevcut kadromuzla bu maçları oynayacağız. Eğer bu maçları kazanamazsak biz transferlerimizi nasıl yapmak zorunda kalacağız? Diyelim çok iyi oyuncuları aldık, transfere odaklandık. Takımı ve maçları kaybettik, bu transferleri yapmak bize fayda mı, zarar mı sağlar? Birçok şeyi bir arada düşünerek, hareket ediyoruz, buna da mecburuz. Transfer, bir takım için ihtiyaçtır ama bana göre öncelik kazanmaktır. Genç oyuncularımız da var, belki onlardan bir şeyler çıkarabiliriz. Bir taraftan da transfer için çalışıyoruz. ‘Acaba hangi oyuncular olabilir, kimleri kadromuza dahil edersek daha güçlenebiliriz’ bu çalışmaları da sürdürüyoruz. Ama şu an odaklandığımız mevcut kadromuzdaki oyuncular ve onlardan maksimum verimi almak, bunun için uğraşıyoruz. Önümüzdeki maç için de takımın duruşuna, kazanmak için ortaya koyacağı oyuna ve mücadeleye güveniyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet var ama bize olan destekleri, inançları devam ediyor. Biraz mahcup olduğumuzu ama doğru yolda olduğumuzu taraftarımız biliyor. İnşallah hepimizin yüzü gülecek” şeklinde konuştu.

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