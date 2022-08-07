Çaykur Rizespor taraftarı lig meşalesini yaktı

Çaykur Rizespor taraftarları, kulüp başkanıyla bir araya gelerek statta lig meşalesini yaktı.

TFF 1. Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesi Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, taraftarlar ve yönetim bir araya geldi. Çaykur Didi Stadyumu’nda gerçekleşen organizasyonda Turgut’un ilk meşaleyi yakmasıyla tribünde olan taraftar da ellerindeki meşaleleri yakarak büyük bir coşku yaşadı.