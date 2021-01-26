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Çaykur Rizespor Sumudica, Sabo ve Dokoviç’u basına tanıttı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da 1.5 yıllık anlaşma sağladığı Teknik Direktör Marius Sumudica ve yeni transferleri Eric Sabo ile Damjan Dokoviç için bir tanıtım töreni düzenlendi.

Spor 26.01.2021, 14:40
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Çaykur Rizespor Sumudica, Sabo ve Dokoviç’u basına tanıttı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da 1.5 yıllık anlaşma sağladığı Teknik Direktör Marius Sumudica ve yeni transferleri Eric Sabo ile Damjan Dokoviç için bir tanıtım töreni düzenlendi.

Çaykur Didi Stadında gerçekleştirilen tanıtım töreninde Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal’ın ‘Eşimle hiç kavga etmeyeceğim ölene kadar’ yazması ve Sumudika’nın altına imza atmasını istemesi gülüşmelere yol açarken Teknik Direktör Sumudica ise bunu eşine ileteceğini dile getirdi. Ardından Başkan Kartal, kulüple yollarını ayıran Teknik Direktör ayrılan Stjepan Tomas’a teşekkür ederek “Tomas iyi bir insandı. Giden hocalarımızdan kopmuyoruz. Şimdi Sumudica ile beraberiz. Belki bir gün gidecek ama kopmayacağız. İnşallah uzun süre hocamızla devam ederiz. Hocamız ile ayrı bir maddemiz yok. Bizdeki hoca anlayışı hocamız gitmek istiyorsa, daha iyi yere gitmek istiyorsa, burada mutlu değilse gitmek istiyorsa sık boğaz etmeden gidecek. Biz de mutlu değilse gidebilir. Biz kimse ile problem yaşamak istemiyoruz. Yaşamayacağız" diye konuştu.

Sumduica ise Rizespor Başkanı Hasan Kartal’ın kendisi için büyük bir şans olduğunu dile getirerek Gaziantep FK ile arasında yaşanan olaylara hiç değinmeyeceğinin altını çizdi. Sumudica, "Gaziantep ile olumlu olumsuz bir şey söylemek istemiyorum. Onlara gelecekte şans diliyorum. İyi performans gösterdiğim kulüp ve 3. sırada 31 puan ile bıraktım ama bizim için orası bitti" dedi.

"3-5 milyonluk teklif gelse elimin tersi ile iteceğim"

Deneyimli çalıştırıcı, kendisinin her gittiği takımda en az 1 yıl çalıştığını ve Rizespor’u asla bırakmayacağını, gelebilecek büyük teklifleri bile elinin tersiyle iteceğni dile getiren Sumudica, şu ifadelere yer verdi:

"Ben son sekiz senede çalıştığım kulüpte bir seneden az çalışmadım. Romanya, Arabistan, Türkiye’de çalıştığım her yerde hep ilk üç antrenör arasında gösterildim. Rize’ye altı aylığına gelmedim. Bana yarın 3-5 milyon avroluk teklif gelse elimin tersi ile iteceğim. Ben Rize’ye 1,5 yıllık kontratı bitirmeye geldim. Orta vadeli bir planım var. Umarım bu uzun vadeliye döner. Çünkü iki taraf birbirinden memnun olursa bunu artırabiliriz. Başkanım benden memnun olmadığı müddetçe gitme isteğimin olmayacağının sözünü veriyorum. Profesyonel bir kulüpteyim. Geldiğimden itibaren çok iyi karşılandım. Burada Gaziantep ile 2-1’lik bir galibiyet elde etmiştim. şehri tanıyorum. Arkamda büyük bir baskı oluşmuştu. Bende o baskıyı çok beğenmiştim. Çünkü maçlarda biraz deliriyorum. Benimle birlikte arkamda delirecek insanlara ihtiyacım vardı. Onu burada bulacağıma inanıyorum. Deliliğin birleşmesi ile iyi bir performans ortaya çıkaracağız. Çünkü Rize’nin iyi oyuncuları var."
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