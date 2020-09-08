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Çaykur Rizespor Selim Ay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
ÇAYKUR RİZESPOR, GEÇTİĞİMİZ SEZON KONYASPOR’DA FORMA GİYEN 29 YAŞINDAKİ SAVUNMA OYUNCUSU SELİM AY İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.
Spor 08.09.2020, 16:53
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Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Konyaspor’da forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Selim Ay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Konyaspor’da forma giyen Selim Ay’ı kadrosuna kattı. Kulüp Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan ve Sportif Direktör Yılmaz Bal’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde oyuncu, kendisini Rizespor’a bağlayan imzayı attı.
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