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Çaykur Rizespor, Sefa Yılmaz’ı renklerine bağladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sefa Yılmaz’ı 2 yıllığına renklerine bağladı.
Spor 06.07.2022, 16:13
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sefa Yılmaz’ı 2 yıllığına renklerine bağladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor’da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sefa Yılmaz ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.