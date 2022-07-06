banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022

Çaykur Rizespor, Sefa Yılmaz’ı renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sefa Yılmaz’ı 2 yıllığına renklerine bağladı.

Spor 06.07.2022, 16:13
Çaykur Rizespor, Sefa Yılmaz’ı renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sefa Yılmaz’ı 2 yıllığına renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor’da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sefa Yılmaz ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

Yorumlar (0)
30°
açık