Çaykur Rizespor sahasında kazandı

RİZE (AA) - 5. dakikada Candeias'ın sağdan ceza yayı üzerine ortasında, Efkan Bekiroğlu'nun yere inmeden vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

11. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol taraftan kazanılan faul atışında Boldrin'in ceza sahası içerisi arka direğe ortasında, Selim Ay'ın kafa vuruşunda top yerden sekerek filelere gitti: 1-0

26. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ceza sahası içerisine ortasında savunmadan seken topa Boldrin'in penaltı noktasında şutunda, bir kez daha savunmaya çarpan meşin yuvarlak yan direğe vurarak kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

46. dakikada Baiano'nun sağdan ceza yayı üzerine pasında, Boldrin'in rakibinden sıyrılıp sol ayakla vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı uzanarak topu yumrukları ile kornere çeldi.

70. dakikada Dabo'nun düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında, Dokovic'in vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'nın solundan filelere gitti: 2-0

78. dakikada Efecan Karaca'nın yerden ceza sahası içerisine pasında Wilson'un vuruşunda, top yandan auta çıktı.

82. dakikada Wilson'un rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından sert şutunda, yan direk dibine çarpan top oyun alanına geri döndü.

Karşılaşma, yeşil-mavili ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Hamzaoğlu: Takım olma yolunda olumlu gelişme sağladık

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, kazanılması gereken zor bir maçı atlattıklarını belirtti.

Özellikle iç saha maçlarını kazanmalarını gerektiğine işaret eden Hamzaoğlu, "Deplasmanda alacağımız iyi sonuçlar ise bizi daha iyi edecek. Haftalardır kaybetmemize rağmen iyi yoldaydık. İyi çalışıyoruz, bireysel olarak üstüne koyduk. Takım olma yolunda olumlu gelişme sağladık. Bugün iyi bir takıma karşı iyi galibiyet aldık. Bizim için çok önemliydi. Milli arada eksiklerimizi tamamlamalıyız. Bundan sonra her maçımız bir final havasında. Her maçtan sonra bir final daha. Kazansak da kaybetsek de işin sonu olmayacak. Şimdi Konya'daki finale hazırlanacağız." diye konuştu.

Rakiplerin olumlu ve olumsuz taraftarını analiz ettiklerinin altını çizen Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Hafta içi buna göre çalışıyoruz. Bu hafta nasıl oynayacağımızı konuşuyoruz. Nasıl oynayacağımızın içerisinde hücum, savunma her şey var. Efecan ve Emre özel oyuncular. Onları mümkün olduğu kadar az topla buluşturmak çok önemliydi. Baiano ve Dokovic iyi işler yaptı. Skoru bulduktan sonra kapanmış gibi görünsek de taktik açıdan önemliydi. Güzel bir galibiyet aldık."

Korkmaz: İyi oynamazsanız kazanamazsınız

Akdeniz ekibinin teknik direktörü Bülent Korkmaz, Çaykur Rizespor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Beklentileri karşılayamadıklarına işaret eden Korkmaz, "Çaykur Rizespor hak ettiği bir galibiyet aldı. Biz iyi oynamadık. İyi oynamadığımız için hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. İyi oynamazsanız kazanamazsınız." diye konuştu.

Eksiklerin mazeret olmaması gerektiğini vurgulayan Korkmaz, "Eksik olan oyuncular yerine oyuncu bulup çözüm yaratıyoruz. Takım olarak iyi oynamadık. Bugün genel olarak iyi değildik." şeklinde konuştu.