Son Dakika
Türk toplumunun genetik kodlarına ışık tutan araştırma sonuçlandı: En çok İtalyanlar ve İspanyollarla yakınız!
Çaykur Rizespor, Nathan Monzango’yu kiraladı
Çaykur Rizespor Demokratik Kongolu defans oyuncusu Nathan Monzango’yu 1 yıllığına kiraladı.
Spor 08.09.2021, 17:08
Çaykur Rizespor Demokratik Kongolu defans oyuncusu Nathan Monzango’yu 1 yıllığına kiraladı.
Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fransa 2. Lig ekiplerinden Amiens SC’de forma giyen 20 yaşındaki stoper Nathan Monzango’yu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı. Demokratik Kongolu defans oyuncusu için İstanbul’da gerçekleşen imza törenine, kulübün basın sözcüsü Selim Selimoğlu katıldı.