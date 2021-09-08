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Çaykur Rizespor, Nathan Monzango’yu kiraladı

Çaykur Rizespor Demokratik Kongolu defans oyuncusu Nathan Monzango’yu 1 yıllığına kiraladı.

Spor 08.09.2021, 17:08
Çaykur Rizespor, Nathan Monzango’yu kiraladı

Çaykur Rizespor Demokratik Kongolu defans oyuncusu Nathan Monzango’yu 1 yıllığına kiraladı.


Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fransa 2. Lig ekiplerinden Amiens SC’de forma giyen 20 yaşındaki stoper Nathan Monzango’yu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı. Demokratik Kongolu defans oyuncusu için İstanbul’da gerçekleşen imza törenine, kulübün basın sözcüsü Selim Selimoğlu katıldı.

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