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Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 7. haftasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarınabaşladı.
Spor 22.09.2021, 18:49
Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 7. haftasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarınabaşladı.
Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, ligin 6. haftasında sahasında 2-1’lik Altay mağlubiyetin ardından Medipol Başakşehir hazırlıklarına başladı. Yeşil-mavili ekip 26 Eylül Pazar günü saat 16.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleştirdiği ısınma hareketlerinin arından çift kale maç ile antrenmanı sonlandırdı.
Çaykur Rizespor’un yeni transferi Joel Pohjanpalo ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, Altay maçında 11’de forma giyen oyuncular ise salonda çalıştı.