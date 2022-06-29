Çaykur Rizespor, Kerem Kalafat ile anlaştı

Çaykur Rizespor, Beşiktaş’ın 21 yaşındaki futbolcusu Kerem Kalafat’ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig’e veda eden ve gelecek sezon Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Rizespor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Karadeniz temsilcisi, bu kapsamda Beşiktaş’tan 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kerem Kalafat’ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.