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MSB: "Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
Çaykur Rizespor, Kerem Kalafat ile anlaştı
Çaykur Rizespor, Beşiktaş’ın 21 yaşındaki futbolcusu Kerem Kalafat’ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Spor 29.06.2022, 13:40
Çaykur Rizespor, Beşiktaş’ın 21 yaşındaki futbolcusu Kerem Kalafat’ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Süper Lig’e veda eden ve gelecek sezon Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Rizespor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Karadeniz temsilcisi, bu kapsamda Beşiktaş’tan 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kerem Kalafat’ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.