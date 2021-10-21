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Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 10. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor 21.10.2021, 14:55
Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 10. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 10. haftasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Yeşil-Mavili ekip 23 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak maç öncesi hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde sürdürdü. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman taktık çalışmaları ile devam ederken çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan tedavileri devam eden Gökhan Gönül ve Ronaldo Mendes idmana katılmadı.

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