Çaykur Rizespor Kadın Futbol takımı Teknik Direktörü ile yolları ayırma kararı aldı

Henüz bu yıl kurulan Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı’nda Teknik Direktör İlknur Aktaş ile yollar ayrıldı.

Turkcell Kadınlar Süper Ligi’nin Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, lige 2 mağlubiyetle başlayınca Teknik Direktör İlknur Aktaş ile yolları ayırma kararı aldı. Teknik Direktör Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili Çaykur Rizespor ailesi, bugün itibarıyla yönetim ile karşılıklı yollarımızı ayırma kararı aldık. Bu zamana kadar bana destek olan büyük Rizespor taraftarına, başkanımız Tahir Kıran’a, şube başkanımız Hüseyin Uzun’a ve tüm Rizespor camiasında bana destek olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Rizespor her zaman layık olduğu yerde olacaktır, kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerine yer verdi.