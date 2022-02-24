banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Borsa ilk yarıda düştü
Borsa ilk yarıda düştü
Dolar 14 TL'yi aştı
Dolar 14 TL'yi aştı
Kılıçdaroğlu: “Meclisi acilen toplamak gerekiyor”
Kılıçdaroğlu: “Meclisi acilen toplamak gerekiyor”
Piyasada Savaş Fiyatlamaları, Gözler NATO Zirvesinde
Piyasada Savaş Fiyatlamaları, Gözler NATO Zirvesinde

Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı, Karagümrük’e hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 2. devresinin ilk maçında karşılaşacağı Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor 24.02.2022, 13:07
Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı, Karagümrük’e hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 2. devresinin ilk maçında karşılaşacağı Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Turkcell Kadınlar Süper Ligi’nin B kategorisi 12. haftasında Çaykur Rizespor, kendi sahasında ligin lideri Karagümrük ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi Pazar günü saat 12:00’de oynanacak maç öncesi Teknik Direktör Mutlucan Zavotçu yönetimindeki antrenmanlarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde sürdürdü. Antrenman öncesinde İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Zavotçu, “Ligin 2. devresinde seyir keyfi veren bir futbolla yukarılara doğru tırmanacağımızı düşünüyorum” dedi.

Ligin ikinci devresinde takıma yaptıkları takviyeler ile üst sıralara tırmanmayı hedeflediklerini dile getiren Zavotçu, “Kadınlar liginde bu yıl Süper Lig oldu. Süper Lig takımları da katıldı. Başta Çaykur Rizespor olmak üzere sonrasında Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi köklü kulüpler de katılınca ligin hem kalitesi arttı hem bakış açısı çok değişti. Tabi ilk sezon olduğu için biraz zorluklarla karşılaşılıyor, yeni bir sezon dünyaya getiriliyor. Bunun zorluklarıyla karşılaşmak da çok normal. Sezon başında başkanımız ile görüşmüştüm ama başka bir takımda olduğum için gelememiştim. Takıma 3. haftada katıldım. İlk dönem yapılanmada düzeltmemiz gereken bazı şeyler vardı. Şimdi çok iyi bir yoldayız. Son 3 maçta da iyi futbol oynadık. Önceliğimiz seyir zevki veren bir futbol oynamak sonrasında da bunun skora yansıyacağını düşünüyoruz. Yeni transferlerimiz oldu. Aramıza 2 Amerikalı ve 1 tane de Azerbaycanlı oyuncumuz katıldı. Takviyelerimizi de yaptık. Ligin 2. devresinde seyir keyfi veren bir futbolla yukarılara doğru tırmanacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ligin 12. haftasında karşılaşacakları Karagümrük’ü yenerek hedeflerini yakalamak istediklerini dile getiren Zavotçu, “Biz bu saatten sonra artık bütün maçları kazanmak istiyoruz. İlk yarıda ayakta kalmaya çalıştık ama bu saatten sonra hem oyuncu gücümüz hem fiziksel gücümüz hem de oyun kalitemiz geliştiği için bundan sonra ki bütün maçlarda kazanmak için sahaya çıkacağız. Ligin lideri Karagümrük ile oynayacağız. Biz Karagümrük’ü evimizde yenmek istiyoruz ki ikinci yarıda koyduğumuz hedefi yakalayabilelim. Çalışıyoruz ve inşallah kazanacağız” dedi.

Ligdeki başarıdan ziyade özellikle Karadeniz bölgesinde kadınlar için futbol noktasında ilham kaynağı olmayı hedeflediklerinin de altını çizen Zavotçu, “Futbola kadınlarımızın, küçük kızlarımızın ulaşa bilirliğini sağlamak sosyal anlamda çok değerli. Karadeniz bölgesinde ki bütün kız çocuklarına öncülük yapıp onlara bir ilham kaynağı olmak istiyoruz. Onlarda özgürce futbol oynayabilsinler. Çünkü maalesef futbol erkek egemen bir branş olarak görünüyor. Bizim böyle olmadığını göstermememiz lazım. Kadınlar da futbol oynayabiliyor, onların da hakkı futbol oynayabilmek” şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı’nın kaptanı Remziye Bakır ise, sezon sonunda taraftarı mutlu edeceklerini ifade ederek, “Sezona kötü başlamıştık ama şu an bir çıkış yakaladık. Umarım Karagümrük maçıyla da daha iyi bir çıkış yakalayacağız. İnanıyorum ki ligi de iyi bir yerde bitireceğiz. Karagümrük maçında kendi evimizdeyiz. Hava güzel, taraftarlarımız var, onların takıma kattığı hava ayrı bir güzel. Halk destekliyor bizi, başkanımız arkamızda. Biz bu galibiyeti onlara armağan edeceğiz inşallah. Rize’de tüm vatandaşların erkek takımını desteklediği gibi bizi de desteklemesi çok hoşumuza gidiyor. Rize bir sporcu için müthiş bir yerden. Ben gelirken böyle beklemiyordum. Çok iyi karşılandık. Hocalarımız, yönetim, taraftarlar bizleri çok iyi karşıladı. Bize sanki buralıymışız gibi hissettirdiler ve biz de onları sezon sonunda mutlu edeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 24 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Crystal Palace 26 29
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 25 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Burnley 23 20
19. Watford 25 18
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15