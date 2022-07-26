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Çaykur Rizespor, iki günlük iznin ardından antrenmanlara başladı

Spor Toto 1. Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, iki günlük iznin ardından antrenmanlara başladı.

Spor 26.07.2022, 22:40
Çaykur Rizespor, iki günlük iznin ardından antrenmanlara başladı

Spor Toto 1. Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, iki günlük iznin ardından antrenmanlara başladı.

Yeni sezon hazırlıkları için Erzurum’da kampa giren Çaykur Rizespor, kampı tamamladıktan sonra 2 günlük iznin ardından antrenmanlarına Rize’de tekrardan başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 top kapma ile devam eden idman düz koşu ile son buldu.

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