Spor Toto 1. Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, iki günlük iznin ardından antrenmanlara başladı.

Yeni sezon hazırlıkları için Erzurum’da kampa giren Çaykur Rizespor, kampı tamamladıktan sonra 2 günlük iznin ardından antrenmanlarına Rize’de tekrardan başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 top kapma ile devam eden idman düz koşu ile son buldu.