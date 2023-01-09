Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İbrahim Olawoyin’i renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Yeşil-mavililer İbrahim Olawoyin transferi için Ankara Keçiörengücü ile prensipte anlaştı. 25 yaşındaki forvet oyuncusu hazırlık kampına katıldı. Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi işlemler tamamlanacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Deneyimli orta saha oyuncusu takımımızın Antalya’daki devre arası hazırlık kampına katılmış olup, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi işlemler tamamlanacaktır. Olawoyin’e ’Hoş geldin’ diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.