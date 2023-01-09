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Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor
Spor Toto 1. Lig’in ikinci devresi için Antalya’da kampa giren Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor 09.01.2023, 21:14
Spor Toto 1. Lig’in ikinci devresi için Antalya’da kampa giren Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor Toto 1. Lig’in ilk yarısının sona ermesiyle lige verilen üç haftalık arada Antalya’da kamp yapan yeşil-mavili ekip teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde spor salonunda çalışmalarını sürdürdü. Rizespor ikinci yarının ilk maçı olan Ankara Keçiörengücü deplasmanına kadar çalışmalarını Antalya Belek’te sürdürecek.