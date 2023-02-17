Son Dakika
İranlı arama-kurtarma ekibinin lideri: “Ekipler ve devlet kurumları deprem bölgesinde aktif çalışıyordu ve çok iyi organize olmuştu”
BM tarafından yayınlanan Acil Yardım Çağrısında donörlerden 1 milyar ABD Doları kaynak talep ediliyor
Çaykur Rizespor, Halil İbrahim Pehlivan’ı transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gaziantep FK’dan Halil İbrahim Pehlivan’ı transfer etti.
Spor 17.02.2023, 13:40
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gaziantep FK’dan Halil İbrahim Pehlivan’ı transfer etti.
Çaykur Rizespor, ligden çekilen Gaziantep FK’da forma giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-mavili ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Pehlivan’a hoş geldin diyerek, "Bu sezon Gaziantep FK forması giyen 1993 doğumlu defans oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan, kendisini 2,5 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalandı" denildi.