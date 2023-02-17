Çaykur Rizespor, Halil İbrahim Pehlivan’ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gaziantep FK’dan Halil İbrahim Pehlivan’ı transfer etti.

Çaykur Rizespor, ligden çekilen Gaziantep FK’da forma giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-mavili ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Pehlivan’a hoş geldin diyerek, "Bu sezon Gaziantep FK forması giyen 1993 doğumlu defans oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan, kendisini 2,5 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalandı" denildi.