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Çaykur Rizespor, günü çift antrenmanla tamamladı
Yeni sezon hazırlıklarına Rize’de devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.
Spor 29.06.2022, 19:39
Yeni sezon hazırlıklarına Rize’de devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.
TFF 1. Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, kamp öncesi yeni sezonun hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanda kondisyon çalışması yapıldı. Günün ikinci antrenmanı ise yapılan pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile son buldu.