banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Muharrem İnce taburcu oldu
Muharrem İnce taburcu oldu
UBS, dolar kurunda yükseliş öngördü
UBS, dolar kurunda yükseliş öngördü
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2
Fatih Terim: 3 - Abdullah Avcı: 2

Çaykur Rizespor galibiyet pozunu ’İtinayla plaka yazılır: 53’ diyerek paylaştı

3’lük skorla mağlup etti. Karadeniz ekibi maçın ardından 5-3’lük skoru Rize’nin plakası olarak paylaştı.

Spor 20.04.2021, 19:03
3
Çaykur Rizespor galibiyet pozunu ’İtinayla plaka yazılır: 53’ diyerek paylaştı

3’lük skorla mağlup etti. Karadeniz ekibi maçın ardından 5-3’lük skoru Rize’nin plakası olarak paylaştı.

Süper Lig’in 36. haftasında Konyaspor’u sahasında 5-3 mağlup eden Çaykur Rizespor, ligdeki yükselişini sürdürdü. 13. sıradan 11. sıraya yükselerek Konyaspor’u geride bırakan Karadeniz ekibi maçın ardından galibiyet pozu verdi. Yeşil-mavililer, 5-3 biten maçın ardından ’İtinayla plaka yazılır: 5-3’ ifadelerini kullandı.
banner478
Yorumlar (0)
12°
az bulutlu