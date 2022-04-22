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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç sonucu: 0-6

Süper Lig'de 34. haftanın açılış maçında düşme potasında yer alan ve artık ligde kalması mucizelere kalan Çaykur Rizespor sahasında son haftaların formda takımı Fenerbahçe 'yi konuk etti. Kırmızı kart ve penaltıların çıktığı heyecan dolu karşılaşmadan Fenerbahçe 6-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Spor 22.04.2022, 22:32
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç sonucu: 0-6

Bu sonuçla birlikle İsmail Kartal yönetiminde ligde 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, galibiyet serisini ise 6 maça yükseltti ve puanını 65'e çıkardı. Ligde dalgalı bir grafik sergileyen Çaykur Rizespor ise 30 puanda kaldı. Karadeniz ekibi yarın Giresunspor'un galibiyet alması durumunda Süper Lig'e veda edecek. 

Nefes kesen mücadele olaylı başladı. Çaykur Rizespor'dan Fabricio Baiano, henüz 35. saniyesinde Kim Mim-Jae'ye yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Karadeniz ekibi sahada 10 kişi mücadele ederken Fenerbahçe 9. dakikada Diego Rossi ile öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru 45+3 ve 45+9. dakikalarda penaltı kazanan Fenerbahçe'de Serdar Dursun topu ağlara gönderdi ve ilk yarı 3-0'lık skorla geçildi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Sarı-Lacivertliler 51. dakikada Serdar Dursun'un golüyle farkı 4'e yükseltti. Bu golle tecrübeli golcü hat-trick yapma başarısı gösterdi. Fenerbahçe 65. dakikada Enner Valencia'nın golü ile farkı 5'e yükseltti. Golün asistini Sarı-Lacivertli ekibin genç yeteneği Arda Güler yaptı. Gollerine devam eden Fenerbahçe 75. dakikada Nazım Sangare ile farkı 6'ya çıkardı.

1'| Fenerbahçe'de Diego Rossi sol kanttan ceza sahasına doğru topu gönderdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Serdar Dursun, dar açıdan vuruşunu yaptı. Kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.

Kırmızı kart

1'| Çaykur Rizespor'dan Fabricio Baiano maçın henüz 35. saniyesinde Kim Min-Jae'ye yaptığı hareket sonrası hakem Halil Umut Meler tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Miguel Crespo, Fabricio Baiano ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Bu sırada Baiano, Kim Min-Jae'ye yönelik hareketi sonrasında kırmızı kart gördü.

GOL | Fenerbahçe 9. dakikada Diego Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'dan sekti. Kaleciden dönen topu Serdar Dursun Rossi'ye aktardı. Diego Rossi ayak içiyle topu ağlara gönderdi. 

10'| Çaykur Rizespor beraberlik golü için etkili geldi. Karadeniz ekibinde Bolasie tehlikeli geldi. Bright Osayi-Samuel, rakibine izin vermeden topu uzaklaştırdı.

14'| Fenerbahçe'de sol kanattan ceza sahasına giren Diego Rossi, topu kale sahasına doğru çevirdi. Rizespor savunmasına Eren Albayrak araya girerek topu uzaklaştırdı.

23'| Ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can Kahveci, vuruşunu yaptı. Top üstten az farkla auta çıktı.

30'| Ceza sahası içerisinde topla buluşan Miguel Crespo, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Rizespor'da Ponck'tan seken top kornere çıktı.

Gökhan Akkan gole geçit vermedi

35'| Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı kçşe vuruşunda İrfan Can Kahveci ortasını yaptı. Ön direkte Ferdi Kadıoğlu topu yükseltti. Kale sahası içerisinde Crespo topa dokundu. Kaleci Gökhan Akkan yakın mesafeden gelen şutta gole geçit vermedi.

Penaltı ve gol

GOL | Fenerbahçe 45+1. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Serdar Dursun 45+3. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü ağlara gönderdi. Fenerbahçe'de Miguel Crespo dip çizgiye inip içeri çevirdi, ceza sahası içerisinde Ronaldo Mendes'in eline çarpan top auta çıktı. VAR'dan gelen uyarı sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi.

1 penaltı daha

GOL | Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 45+8. dakikada Eren Albayrak'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Serdar Dursun topu ağlara gönderdi.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

49'| Rizespor tehlikeli geldi. Savunma arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Joel Pohjanpalo kaleci Altay Bayındır'ı geçemedi.

Serdar Dursun'dan hat-trick

GOL | Fenerbahçe 51. dakikada Serdar Dursun'un golüyle skoru 4-0'a getirdi. Nazım Sangare'nin ortasından Arda Güler kafayı vuruşunu yaptı. Kaleciden seken topu Serdar Dursun ağlara göndererek hat-trick yapmayı başardı.

58'| Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Ronaldo Mendes ortasını yaptı. Arka direkte Gökhan Gönül kafa vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

61'| Rizespor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Yusuf Sarı ortasını yaptı. Ceza sahası sol çaprazında Bolasie kafa vuruşunu yaptı. Fenerbahçe savunmasında Serdar Aziz topu çizgi üzerinde çıkardı.

Miguel Crespo oyuna devam edemedi

64'| Sarı Lacivertliler mücadelenin 64. dakikasında şok bir haberle sarsıldı. Orta sahanın yıldızı Miguel Crespo sakatlanarak oyun alanını sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Sakatlanan Miguel Crespo'nun oyuna devam edememesi sebebiyle oyuna Luiz Gustavo girdi. 

Arda Güler'den asist

GOL | Fenerbahçe 65. dakikada Enner Valencia'nın golüyle skoru 5-0'a getirdi Golün asistini Sarı-Lacivertlilerin genç yıldız adayı Arda Güler yaptı. Arda Güler'in sol çaprazdan yaptığı ortaya Enner Valencia kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

70'| Fenerbahçe, tehlikeli geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun sağ kanattan dip çizgiye inip ceza sahasına çevirdiği topta Arda Güler vuruşunu yaptı. Kaleye giden topu Gökhan Gönül çizgiden çıkardı.

GOL | Fenerbahçe 75. dakikada Nazım Sangare'nin golüyle skoru 6-0'a getirdi. Arda Güler'in pasıyla topla buluşan Diego Rossi topu sol kanattan içeriye doğru çevirdi. Miha Zajc'tan seken topu Nazım Sangare yakın mesafeden ağlara göndermeyi başardı.

84'| Ferdi Kadıoğlu, Enner Valencia'yı savunma arkasına kaçırdı. Rizespor savunması araya girerek topu kornere gönderdi.

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe mücadeleden 6-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Eren, Baiano, Sabo, Boyd, Alper Potuk, Bolasie, Pohjanpalo

Fenerbahçe: Altay, Osayi Samuel, Serdar Aziz, Kim, Ferdi, Zajc, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

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