Son Dakika
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Putin ve Erdoğan, Türkiye’ye gaz tedarikini görüştüler, doğalgaz için kısmi ödeme konusunda anlaştılar" dedi
Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun’u renklerine bağladı
Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Spor 05.08.2022, 19:16
Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
TFF 1. Lig’in Karadeniz Ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen Ümraniyespor’da forma giyen Ercan Coşkun’u transfer etti. 27 yaşındaki futbolcu Coşkun, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı.