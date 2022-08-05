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Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun’u renklerine bağladı

Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Spor 05.08.2022, 19:16
Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun’u renklerine bağladı

Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

TFF 1. Lig’in Karadeniz Ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen Ümraniyespor’da forma giyen Ercan Coşkun’u transfer etti. 27 yaşındaki futbolcu Coşkun, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı.

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