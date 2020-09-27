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Çaykur Rizespor, Emir Dilaver’i transfer etti

ÇAYKUR RİZESPOR, HIRVATİSTAN’IN GNK DİNAMO ZAGREB TAKIMINDAN EMİR DİLAVER İLE 3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI.

Spor 27.09.2020, 13:32
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Çaykur Rizespor, Emir Dilaver’i transfer etti

Çaykur Rizespor, Hırvatistan’ın GNK Dinamo Zagreb takımından Emir Dilaver ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Ç.Rizespor, 29 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Avusturyalı defans oyuncusu Emir Dilaver’i 3 yıllığına kadrosuna kattı. Dilaver, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Kulüp Başkanı Hasan Kartal’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

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