Çaykur Rizespor, Denizli’ye bilendi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto 1. Lig’in ikinci haftasında yarın saat 21.00’da Denizlispor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman taktik çalışması ile son buldu.

Öte yandan yeşil-mavililer bugün Denizli’ye hareket edecek.