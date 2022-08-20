Çaykur Rizespor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligin ikinci haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00’de Denizlispor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapmaca ile devam ederek taktik çalışması ile son buldu.