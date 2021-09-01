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Çaykur Rizespor Deniz Hümmet’i transfer etti

Çaykur Rizespor, İsveç ekiplerinden Elfsborg’da forma giyen Deniz Hümmet’i 2+1 yıllığına renklerine kattı.

Spor 01.09.2021, 16:40
Çaykur Rizespor Deniz Hümmet’i transfer etti

Çaykur Rizespor, İsveç ekiplerinden Elfsborg’da forma giyen Deniz Hümmet’i 2+1 yıllığına renklerine kattı.

Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 24 yaşındaki santrafor Deniz Hümmet ile 3 yıllığına anlaşma sağladı. Hümmet, İstanbul’da gerçekleşen, Çaykur Rizespor Sportif direktörü Fahri Tatan’ın katıldığı imza töreninde, kendisini 2+1 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı.

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