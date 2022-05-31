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Çaykur Rizespor Cemali Sertel ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, tecrübeli futbolcusu Cemali Sertel’in kiralama süresinin sona erdiğini duyurdu.

Spor 31.05.2022, 00:43
Çaykur Rizespor Cemali Sertel ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, tecrübeli futbolcusu Cemali Sertel’in kiralama süresinin sona erdiğini duyurdu.

Spor Toto Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 1 Temmuz 2021’de Medipol Başakşehir’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cemali Sertel’in kiralama süresinin sona erdiğini duyurdu. Çaykur Rizespor’un yaptığı açıklamada, "Medipol Başakşehir’den kiralık olarak kadromuzda yer alan futbolcumuz Cemali Sertel’in kiralama süresi dolmuştur. Sertel’e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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