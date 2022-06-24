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Çaykur Rizespor, Carlos Ponck ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, tecrübeli futbolcusu Carlos Ponck’un kiralama süresinin sona erdiğini duyurdu.

Spor 24.06.2022, 21:07
Çaykur Rizespor, Carlos Ponck ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, tecrübeli futbolcusu Carlos Ponck’un kiralama süresinin sona erdiğini duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 7 Şubat 2022’de tarihinde Başakşehir’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Carlos dos Santos Rodrigues’in kiralık süresinin dolduğunu ve takımına geri döndüğünü duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kiralama süresi sona eren Carlos dos Santos Rodrigues’e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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